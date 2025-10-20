Lleida.net gairebé triplica el seu benefici en el primer semestre, fins als 900.000 euros

MADRID 20 oct. (EUROPA PRESS) -
Lleida.net va obtenir un benefici net de 899.000 euros en el primer semestre d'aquest any, la qual cosa suposa gairebé triplicar (+188%) els guanys de 312.000 euros comptabilitzades en el mateix període del 2024, segons ha informat aquest dilluns l'empresa tecnològica en un comunicat.
Entre gener i juny del 2025, la signatura es va anotar un resultat abans d'impostos de 970.000 euros, un 272% més que un any abans, superant les previsions avançades al juliol, alhora que va ingressar 10,13 milions d'euros, un 6% més.
El resultat brut d'explotació (Ebitda) va assolir en els primers sis mesos d'aquest any els 2,19 milions d'euros, un 58% més, mentre que el resultat d'explotació va ascendir a 1,16 milions d'euros, xifra un 197% superior.
D'igual manera, el marge brut va créixer un 14%, fins als 5,73 milions d'euros, amb una millora del marge sobre vendes del 52,7% al 56,6%, impulsat pel canvi en el 'mix' de negoci cap a àrees de major rendibilitat.
En aquest context, l'empresa va reduir el seu personal de 130 a 124 empleats, com a conseqüència del seu pla de recuperació, de la implementació de tecnologies d'automatització i d'un procés de reorganització interna.
El fundador i conseller delegat de Lleida.net, Sisco Sapena, ha destacat que els resultats auditats demostren que el model de la tecnològica "és més forta que mai". "Confiem a seguir treballant per poder aportar valor als nostres accionistes, i a la indústria en general", ha afegit.
LÍNIES DE NEGOCI
Per línies de negoci, la línia de contractació va créixer un 23%, fins als 1,96 milions d'euros, gràcies a una major adopció de serveis digitals de signatura i contractació electrònica.
La línia de notificació va registrar un increment del 11%, fins als 1,15 milions d'euros. S'ha vist positivament beneficiada per l'entrada en vigor de la Llei 1/2025, que reforça l'ús de notificacions certificades com a mitjà segur de comunicació electrònica.
La línia de 'Solucions SMS' va augmentar les seves vendes un 20%, fins als 2,12 milions d'euros, i la de 'Solucions ICX Wholesale' va mantenir una facturació sòlida de 3,54 milions d'euros.
A la fi del període, el deute financer net de Lleida.net, que va complir 10 anys com a companyia cotitzada la setmana passada, es va situar en 6,29 milions d'euros.
En aquest moment, els seus títols es comercialitzen a BME Growth, Euronext París, OTCQX Nova York, Stuttgart i Frankfurt.