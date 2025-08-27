Lleida.net executa un 'warrant' dirigit a empleats i ven l'1,24% del seu capital amb un descompte del 34%

MADRID 27 ago. (EUROPA PRESS) -
Lleida.net ha executat un 'warrant' dirigit als treballadors de l'empresa i de les seves filials, així com a consellers i accionistes, a través del que vendrà 200.000 títols, equivalents a l'1,24% del capital social de l'empresa, a un preu unitari d'1,145 euros, el que suposa un descompte del 34% sobre la cotització de la teleco al tancament de la sessió del passat dimarts (1,74 euros).
Segons ha detallat l'empresa a través del BME Growth, al setembre de 2024 es va llançar l'esmentat 'warrant', que atorgava a determinats accionistes el dret de comprar títols a un preu fix durant un període de temps determinat i en funció d'una sèrie de condicions.
D'aquesta manera, la primera opció del 'warrant' acabava el 2 de setembre de 2026 i era executable quan el preu de l'acció de Lleida.net superés els 1,43 euros durant almenys cinc sessions seguides.
"Atès que des del dia 15 d'agost s'han superat les cinc jornades amb un valor de l'acció superior a 1,43 euros, s'ha complert el requisit per a l'execució de la primera opció de compra. En conseqüència, i havent rebut confirmació de l'exercici de l'opció de compra per part de les forquilles de la mateixa, durant els propers dies es procedirà a executar la compravenda de 200.000 accions a 1,145 euros", ha informat la companyia.
La cotització de Lleida.net sobre les 12.30 d'aquest dimecres se situa en 1,68 euros per títol, un 3,45% menys que els 1,74 euros que va aconseguir al tancament del dimarts.
No obstant això, la cotització de l'empresa en aquests moments suposa una revaloració de gairebé el 56% en comparació dels 1,08 euros en els que va arrencar l'any.