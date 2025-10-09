Lleida.net compleix 10 anys en el BME Growth amb més de 300 patents

LLEIDA 9 oct. (EUROPA PRESS) -
La tecnològica Lleida.net ha complert el desè aniversari des que va començar a cotitzar en el MAB (avui BME Growth) després de debutar el 9 d'octubre del 2015 a un preu d'1,18 euros per acció, i des d'aleshores compta amb una cartera de propietat intel·lectual que supera les 300 patents concedides a més de 60 països.
El seu debut a borsa va arribar després d'una ampliació de capital de 5 milions d'euros per finançar la transició de la companyia cap al camp de la signatura, la notificació i la contractació electrònica certificada, informa la tecnològica en un comunicat aquest dijous.
En aquests 10 anys, l'empresa fundada el 1995 com a proveïdor de serveis d'internet s'ha revalorat un 28% en relació amb el seu preu de sortida i en alguns moments va créixer de manera sostinguda a triple dígit.
El conseller delegat de Lleida.net, Sisco Sapena, ha dit: "Deu anys després, continuem fent el mateix que ens va portar fins aquí: convertir els serveis de confiança digital en valor per a clients, partners i sobretot, inversors".
Des d'aleshores, la tecnològica ha implementat una triple presència en els mercats financers internacionals: es va unir a Euronext Growth París el 19 de desembre del 2018 mitjançant 'direct listing' a 1,02 euro i amb el 'ticker' ALLLN, i el novembre del 2020 va començar a negociar en el OTCQX (Estats Units) amb el símbol LLEIF.