Lleida xifra en 2 milions l'impacte econòmic de l'eclipsi a la ciutat

LLEIDA 13 ago. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Lleida ha xifrat en 2 milions d'euros l'impacte econòmic de l'eclipsi solar total a la ciutat, dels quals 300.000 euros corresponen a l'activitat hotelera, que ha assolit el 100%, informa en un comunicat aquest dijous.
El consistori ha fet un balanç "molt positiu" de la jornada a la ciutat, un dels principals punts d'observació del fenomen el dimecres, i pel qual es va activar un dispositiu de mobilitat i seguretat amb 200 professionals.
L'alcaldessa accidental, Cristina Morón, ha destacat tant el treball dels equips del dispositiu com el comportament de la ciutadania, i valorat que l'ajuntament té capacitat per organitzar esdeveniments com l'eclipsi i "altres de més grans".