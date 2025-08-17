Lleida tanca el pont del 15 d'agost amb una ocupació de més del 90% en zones turístiques

LLEIDA 17 ago. (EUROPA PRESS) -
El pont del 15 d'agost, que acaba aquest diumenge, ha acabat amb una ocupació mitjana que ha superat el 90% en els allotjaments de les zones turístiques de Lleida, informa en un comunicat el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida.
Els hotels del Pirineus han registrat una ocupació del 95-100% els tres dies festius, mentre que en les Terres de Lleida els registres han estat inferiors.
Als càmpings, els bungalows han completat el seu aforament i les places d'acampada gairebé han aconseguit el 100% d'ocupació en tota la demarcació, mentre que les cases de turisme rural han tingut un 95% d'ocupació.
Les empreses de turisme actiu del Pallars Sobirà han ofert cada dia del pont unes 1.500 activitats aquàtiques en rius, pantans i barrancs, i han tingut un nivell de reserves d'entre el 85% i el 90%, amb pics de fins al 100%.
El vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Juan Antonio Serrano, ha assegurat que aquestes dades "demostren l'atractiu" de Lleida i que són el fruit de l'esforç de tot el sector.