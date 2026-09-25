Lleida aprova prohibir l'ús del burca i el nicab a l'espai públic

LLEIDA 25 set. (EUROPA PRESS) -
El ple de l'Ajuntament de Lleida ha aprovat l'ordenança municipal que permet prohibir l'ús del burca i el nicab a l'espai públic amb els vots a favor del PSC, Junts i Vox i amb els vots en contra d'ERC, el PP i Comú de Lleida.
La modificació de l'ordenança municipal de civisme i convivència ha comptat amb 16 vots a favor i 11 en contra, ha informat la Paeria en un missatge a X recollit per Europa Press.
"Conviure vol dir respectar-nos i complir les normes i des del 2020 hi ha hagut un increment d'incompliments de les ordenances", ha afirmat l'alcalde socialista de la ciutat, Fèlix Larrosa.
La tercera tinent d'alcalde i regidora de Seguretat, Mobilitat i Civisme, Cristina Morón, ha secundat Larrosa: "Defensem un espai de tots que necessita unes normes per a tothom amb una ordenança que combina la prevenció, la mediació, la reparació i quan cal, la sanció".
En el debat hi han participat diverses entitats com Fruita amb Justícia Social; Associació Watani; Grup Feminista de Ponent; la Fund. Social Sant Ignasi de Loiola o la Associació de Monitors i Educadors de Lleida.