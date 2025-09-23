La llei de PSOE i Junts per traspassar la immigració a Catalunya, abatuda en el Congrés per PP, Vox, Podem

MADRID 23 set. (EUROPA PRESS) -
El Ple del Congrés ha rebutjat aquest dimarts la tramitació de la proposició de llei de PSOE i Junts per traspassar a Catalunya la gestió de la immigració, un text que ha sortit derrotat pels vots de PP, Vox, Podem i UPN, com estava previst, però també amb ajuda de dos membres del grups plurinacional de Sumar, soci minoritari del Govern central.
En concret, la iniciativa legislativa ha comptat amb el rebuig del Grup Popular, Vox, Podem i els diputats de Sumar Alberto Ibáñez (Compromís) i Jorge Pueyo (Chunta Aragonesista), així com el d'UPN, Alberto Català, del Grup Mixt, que han sumat 177 vots, majoria absoluta.
A favor de tramitar la llei s'han pronunciat els altres 173 diputats, de PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNB, BNG, CC i l'altra meitat de Compromís (Agueda Micó), més l'exministre José Luis Ábalos.