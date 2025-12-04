La llei de multireincidència de Junts avança al Congrés amb acords amb PSOE i PP

Bildu i Podem han fet constar el seu rebuig a la reforma
La reforma penal per augmentar el càstig a la multireincidència, impulsada per Junts i una de les exigències al govern de Pedro Sánchez, s'ha aprovat aquest dijous per majoria en la ponència de la comissió de Justícia del Congrés després d'introduir mitja dotzena de canvis que els postconvergents han pactat amb PSOE i PP. En canvi, socis de l'executiu espanyol com Bildu i Podem han fet constar el seu rebuig a la reforma.
Aquesta proposició de llei, que reforma el Codi Penal i la llei d'enjudiciament criminal, va ser registrada per Junts el març de l'any passat i presa en consideració sis mesos després, però es va desar uns mesos al calaix prorrogant el termini de presentació d'esmenes parcials.
El març d'aquest any es van presentar les esmenes, però novament va entrar en hibernació, i és que els socis a l'esquerra del Govern central havien manifestat la seva disconformitat amb la reforma, que en canvi sí que demanava el PP.
CESSIÓ DEL PSOE PER LA RUPTURA DE JUNTS
Després de la ruptura del diàleg anunciada per Junts, el PSOE va accedir a reprendre'n la tramitació i aquest dijous s'ha estat debatent en la ponència de la comissió de Justícia, que es reuneix a porta tancada.
Fonts parlamentàries han explicat a Europa Press que en la ponència han introduït mitja dotzena d'esmenes transaccionals, dues de les quals Junts ha pactat amb el PSOE i les altres quatre amb el PP.
La redacció resultant ha estat aprovada per majoria, no pas per unanimitat, ja que almenys Bildu i Podem hi han manifestat el seu vot en contra. Sumar i ERC es reserven el seu vot per a la comissió.
El següent pas serà debatre l'informe de la ponència en la comissió de Justícia, ja en sessió pública, la qual es preveu de cara a la setmana del 17 de desembre. I d'aquí anirà al pròxim ple del Congrés, bé sigui al gener o al febrer quan es reprengui.