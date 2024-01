La llei d'amnistia es debatrà dijous en ponència i la setmana vinent en la Comissió de Justícia del Congrés

MADRID, 16 gen. (EUROPA PRESS) -

El Congrés té previst reprendre aquesta setmana la tramitació de la proposició de llei d'amnistia, que es debatrà en ponència aquest mateix dijous i s'elevarà a la Comissió de Justícia, en principi, dimarts vinent, dia 23 de gener, segons han informat fonts parlamentàries.

La Mesa de la Cambra ha confirmat que el termini per presentar esmenes parcials a aquesta iniciativa, que es tramita pel procediment d'urgència, acaba aquest dimarts a les sis de la tarda. Mitja hora després es reunirà la Mesa de la Comissió de Justícia per qualificar les que s'hagin presentat i amb la intenció de convocar la ponència aquest dijous.

El debat en ponència serà a porta tancada, com passa sempre en aquests òrgans, s'hi debatran les esmenes i algunes es podrien incorporar a l'informe que s'aprovi. Les que quedin 'vives' es podran tornar a analitzar durant el debat en comissió, previst per al dia 23.

DEBAT EN CATALÀ

El debat en la Comissió de Justícia ja serà en obert i els portaveus que ho desitgin podran fer les seves intervencions en les llengües cooficials, atès que el Congrés estrenarà la setmana vinent el sistema de traducció simultània en tres sales de comissió.

Un cop la comissió aprovi el dictamen, la proposició de llei estarà llesta per elevar-se al ple del Congrés. El més previsible és que aquest debat a l'hemicicle es convoqui per al 30 de gener, tot i que també es podria deixar per a la primera setmana de febrer, ja en període ordinari de sessions.

Després quedarà el tràmit al Senat, on el PP té majoria absoluta i està decidit a dilatar els terminis fins al topall de dos mesos que fixa la Constitució. El PP podria endarrerir la tramitació cridant a comparèixer els experts a la cambra alta.

EL PP DEMANA QUE COMPAREGUIN ELS EXPERTS

El partit d'Alberto Núñez Feijóo ja ha demanat que aquestes compareixences tinguin lloc al Congrés abans de continuar la tramitació de la norma, però el PSOE i Sumar tenen majoria a la Mesa de la Comissió de Justícia, amb la qual cosa el que es preveu és que la petició sigui desestimada aquest mateix dimarts.

Un cop el Senat aprovi la proposició de llei registrada en solitari amb el PSOE, el text haurà de tornar al Congrés per a l'aprovació definitiva i l'entrada en vigor, previsiblement a la primavera.