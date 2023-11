La llei d'amnistia argumenta que és necessària per posar fi a "la tensió política, social i institucional"

Defensa que és un mecanisme constitucional valent i reconciliador que garantirà la convivència a futur

Sosté que l'aplicació de la legalitat és necessària però de vegades no és suficient per resoldre problemes

La proposició de llei del PSOE i els seus socis per amnistiar l'independentisme català conté una exposició de motius en què justifica que és una mesura necessària per posar fi a "la tensió política, social i institucional" i garantir la convivència a futur, i defensa que es tracta d'un mecanisme constitucional, a més d'un pas "valent i reconciliador", segons fonts parlamentàries consultades per Europa Press.

Així, assenyala que abastarà "tots els actes que acrediten una tensió política, social i institucional, que aquesta norma aspira a resoldre d'acord amb les facultats que la Constitució confereix a les Corts Generals".

La proposició de llei torna a situar l'origen del "conflicte polític" en la sentència del Tribunal Constitucional (TC) sobre l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i l'estén a tot el que ha passat des d'aleshores, des de l'1 de gener del 2012 fins avui mateix, incloent la consulta del 9-N i el referèndum de l'1-O.

"Aquests fets van comportar una tensió institucional que va donar lloc a la intervenció de la justícia i una tensió social i política que va provocar la desafecció d'una part substancial de la societat catalana cap a les institucions estatals, que encara no ha desaparegut i que es revifa de manera recurrent quan es manifesten les múltiples conseqüències legals que continuen tenint, especialment en l'àmbit penal", diu.

A més, justifica que siguin el Congrés i el Senat els qui prenguin la iniciativa perquè "en aquest temps les Corts Generals han tingut un paper preponderant a l'hora de configurar la resposta de la sobirania popular a aquest procés independentista". "Un paper que aquesta llei orgànica reafirma en reconèixer la seva competència i legitimitat per fer una avaluació de la situació política i promoure una sèrie de solucions que s'han d'oferir en cada context, d'acord amb l'interès general", afegeix.

Reivindica així mateix que "amb aquesta llei orgànica d'amnistia les Corts Generals recorren novament a un mecanisme constitucional que reforça l'estat de dret per donar una resposta adequada més de deu anys després del començament del procés independentista, quan ja s'han superat els moments més acusats de la crisi i toca establir les bases per garantir la convivència de cara al futur".

DEFENSA QUE NO ENVAEIX "ALTRES ESPAIS"

Recalca que "les Corts Generals en assumir aquesta decisió de política legislativa, no només no envaeixen altres espais, sinó que, molt al contrari i en ús de les seves competències, assumeixen la millor via de les possibles per abordar, des de la política, un conflicte polític".

Els signants també afirmen que "aquesta llei orgànica és un pas més en un camí difícil, però alhora valent i reconciliador; una demostració de respecte a la ciutadania i que l'aplicació de la legalitat és necessària, però de vegades no és suficient per resoldre un conflicte polític sostingut en el temps".

"Per tant, aquesta amnistia constitueix una decisió política adoptada des del principi de justícia en l'entesa que els instruments amb els quals compta un estat de dret no són, ni han de ser, inamovibles; atès que és el dret el que està al servei de la societat i no al contrari, i que per tant ha de tenir la capacitat d'actualitzar-se i adaptant-se al context de cada moment", resolen.