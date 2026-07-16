Llauradó (Comuns) rebrà aquest divendres a l'Havana la flotilla 'Rumb a Cuba' d'Open Arms

BARCELONA 16 jul. (EUROPA PRESS) -
La regidora dels Comuns a Badalona (Barcelona) Aïda Llauradó rebrà aquest divendres a l'Havana la flotilla solidària 'Rumb a Cuba', impulsada per Open Arms, en la qual participen més de 150 organitzacions socials i polítiques per portar diverses tones d'ajuda humanitària a l'Hospital Pediàtric Juan Manuel Márquez de la capital cubana.
Llauradó, que formarà part de la delegació que rebrà el veler Astral d'Open Arms, ha assegurat que "la solidaritat no té fronteres i és més necessària que mai quan hi ha nens en risc per manca de recursos", informa el partit en un comunicat aquest dijous.
La càrrega inclou equipament per instal·lar un sistema fotovoltaic que permeti garantir un subministrament elèctric estable a la unitat de vigilància intensiva de l'hospital i subministraments sanitaris, llibres i material de papereria.