Llargues cues per accedir a l'acte de Puigdemont de presentació de la seva candidatura a Elna (França)

ELNA (FRANÇA), 6 abr. (EUROPA PRESS) -

Centenars de persones fan cua des de primera hora d'aquest dissabte per accedir a l'acte que el cap de llista de Junts+ Puigdemont per Catalunya a les eleccions catalanes, Carles Puigdemont, celebra a Elna (França) per presentar la seva candidatura a les eleccions del 12 de maig.

Acompanyat per la plana major de Junts, l'acte, obert al públic, comença a les 12.30 hores a les antigues escoles d'Elna.

A l'espera que el recinte on s'ha de celebrar l'acte obri les portes, fonts del partit han explicat a Europa Press que hi ha 1.500 inscrits i que preveuen que la xifra d'assistents sigui superior.