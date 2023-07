Llarena tanca la investigació per desobediència contra Ponsatí després de prendre-li declaració

MADRID, 25 jul. (EUROPA PRESS) -

L'instructor del procés, el magistrat del Tribunal Suprem (TS) Pablo Llarena, ha dictat una interlocutòria de conclusió de sumari respecte a l'exconsellera de la Generalitat i eurodiputada de Junts Clara Ponsatí, a qui atribueix un delicte de desobediència per l'1-O, després de prendre-li declaració a Barcelona un cop detinguda.

El jutge assenyala que, un cop completat aquest tràmit, no considera precisa cap més indagació, per la qual cosa posa fi a les perquisicions i les eleva a la sala penal, que serà qui decidirà els pròxims passos.

Ponsatí va ser detinguda dilluns després que ella mateixa va anunciar per les xarxes socials que es trobava a Barcelona, malgrat l'ordre de crida i cerca nacional que pesava en contra seu.

Llarena va acordar que fos el jutjat de guàrdia de Barcelona qui li prengués declaració per comunicar-li el processament per desobediència i poder seguir així el procediment penal en contra seu.

L'exconsellera es va acollir al dret a no declarar, després de la qual cosa va quedar lliure, tal com havia disposat l'instructor del procés, tot i que amb la imposició de designar un domicili a Espanya per rebre les notificacions judicials.