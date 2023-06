MADRID, 21 juny (EUROPA PRESS) -

L'instructor del procés, el magistrat Pablo Llarena, ha dictat una ordre de detenció nacional contra l'exconsellera catalana i eurodiputada Clara Ponsatí en considerar que no ha justificat amb una causa legítima que no comparegués davant el Tribunal Suprem (TS) el passat 24 d'abril perquè li comuniquessin el seu processament per un delicte de desobediència pel referèndum il·legal de l'1 d'octubre del 2017.