Llarena avisa que no es poden descartar "altres responsables no aparents" en la fugida de Puigdemont

Envia a Barcelona els informes dels Mossos i Interior perquè el TS no és competent per investigar els fets

MADRID, 19 set. (EUROPA PRESS) -

L'instructor del procés, Pablo Llarena, ha remès als jutjats de Barcelona els informes dels Mossos d'Esquadra i el Ministeri d'Interior sobre la fugida de l'expresident Carles Puigdemont, i avisa que el seu contingut "impedeix excloure la participació d'altres responsables no aparents".

En concret, el magistrat del Tribunal Suprem (TS) apunta als delictes 408 i 451.3.b del Codi Penal, que castiguen l'omissió del deure de perseguir delictes i l'encobriment comès per part de funcionaris.

Per Llarena, "malgrat expressar-se en l'informe autonòmic la dificultat d'abordar la detenció del processat en el si de l'aglomeració de persones a la qual es va incorporar, i malgrat indicar la possible participació de tres individus en la fugida, els informes no reflecteixen impediments perquè el dispositiu policial pogués abordar la detecció del processat rebel durant el trànsit fins al lloc on es va unir a aquesta aglomeració de persones que l'esperaven, ni la impossibilitat d'abordar-ne amb efectivitat el posterior seguiment i abast, fins al punt que es va materialitzar la seva fugida del territori nacional".

El magistrat remet els informes "als efectes oportuns", atès que el Tribunal Suprem no té competència per investigar els fets del passat 8 d'agost a Barcelona.