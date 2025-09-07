Llach veu "espanyolització" en Illa i creu que els partits independentistes fan el ridícul

BARCELONA 7 set. (EUROPA PRESS) -
El president de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Lluís Llach, ha assegurat aquest diumenge que "la vocació d'Illa és l'espanyolització de Catalunya".
En una entrevista a 'El Món' recollida per Europa Press, ha criticat així el president de la Generalitat, Salvador Illa, per un any "d'espanyolització a marxes forçades" al Govern.
A més, afirma que "els partits independentistes fan molt el ridícul fent autonomisme" i que en aquest moment l'independentisme està fora de les institucions de manera clara.
"Nosaltres amb els partits independentistes tenim molt poca relació", ha dit, remarcant que la finalitat de l'ANC en aquest moment és parlar amb la societat per empoderar-la i buscar noves formes de lluita.
Sobre la reunió entre el president de la Generalitat amb el seu antecessor i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha assegurat que Illa "ha anat a visitar-lo perquè necessita els seus vots a Madrid".
Llach ha definit el projecte de finançament per a Catalunya com un "espoli singular" i ha lamentat la tardança a aplicar la llei d'amnistia.