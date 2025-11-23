Llach: l'ANC està "mantenint les brases de l'independentisme per tornar a encendre el foc"

BARCELONA 23 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de l'ANC, Lluís Llach, ha afirmat aquest diumenge que els membres de l'entitat són "els qui estan mantenint les brases de l'independentisme per tornar a encendre el foc".
Ha clausurat així a Cardedeu (Barcelona) la trobada anual de les assemblees territorials i sectorials de l'ANC (Consell d'Asamblees de Base), amb 150 activistes i voluntaris, a més del Secretariat Nacional, informa l'ANC en un comunicat.
L'entitat té unes 300 assemblees territorials, desenes d'assemblees sectorials i assemblees exteriors que són a Europa, Amèrica i Oceania.