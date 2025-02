Llach diu que els membres d'Aliança són benvinguts a l'ANC si deixen "el barret" del partit

BARCELONA 9 febr. (EUROPA PRESS) -

El president de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Lluís Llach, ha assegurat que els membres d'Aliança Catalana que vulguin militar com a independentistes seran sempre benvinguts, textualment, a la seva entitat, mentre deixin "el barret del seu partit" com demana l'organització amb persones provinents de la resta de les formacions.

En una entrevista aquest diumenge a 'El Nacional' i recollida per Europa Press, Llach ha remarcat que, com a president de l'ANC, té la seva opinió pròpia sobre Aliança Catalana, però ha afegit que tots els militants independentistes "han de trobar la vehiculació per als seus sentiments".

Amb això, ha criticat que es defensin líders com la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, a qui qualifica com el "primer govern feixista admiradora dels que bombardejaven Barcelona el 1939", o el partit Alternativa per a Alemanya (AfD), formació que li recorda, diu, al nazisme i a la Legió Còndor.

"Vinc d'una cultura en què el nacionalisme ha estat sempre motiu de desenvolupament democràtic i social. No dic que sigui un nacionalisme d'esquerres, perquè sempre hi ha un nacionalisme d'esquerres i de dretes, però en el qual els drets i les llibertats que marquen els drets humans fan una frontera, i aquesta frontera la tinc absolutament marcada", ha afegit.

Sobre les declaracions que va fer l'expresident català Artur Mas en què defensava que Junts havia de poder parlar amb Aliança Catalana, Llach ha dit que parlar no és "gaire greu", però que darrere del diàleg, segons ell, existeix la voluntat de començar a teixir ponts i això, en les seves paraules, és un problema que han de resoldre els partits entre ells.