Llach (ANC) veu Junqueras com "el pitjor estratega" de Catalunya i demana canvis al capdavant d'ERC

BARCELONA, 17 oct. (EUROPA PRESS) -

El president de l'ANC, Lluís Llach, ha acusat aquest dijous l'expresident d'ERC i candidat a revalidar el càrrec, Oriol Junqueras, d'haver estat "el pitjor estratega d'aquest país" i ha demanat canvis a la direcció d'ERC.

"Trobo a faltar més serenor i haver endevinat que els estrategues pèssims que ha tingut ERC ja ho eren fa tres o quatre anys. El senyor Oriol Junqueras ha estat el pitjor estratega d'aquest país. Ho dic a nivell privat. No és una teorització, és una pràctica. Fracàs rere fracàs fins al desastre final que està passant ara", ha sostingut en una entrevista a Ser Catalunya recollida per Europa Press.

Sobre el fet que l'exconseller republicà Xavier Vendrell acusés Junqueras d'haver-se amagat a Montserrat el dia que s'havia de decidir si es proclamava la independència, a finals d'octubre del 2017, Llach ha assegurat que no l'estranya i que "hi ha més coses i tot".

Després de destacar que hi ha gent bona a ERC, ha confiat que el congrés que celebraran el 30 novembre serveixi perquè hi hagi canvis i que canviïn els lideratges, en referència a la candidatura de Junqueras i a la de la secretària general, Marta Rovira.

De fet, ha expressat el desig que la candidatura Foc Nou, de la qual forma part l'exconseller Alfred Bosch, i Recuperem ERC, impulsada pel Col·lectiu 1-O, s'uneixin per guanyar i aprofitar "el bon material que tenen dins oblidant-se de l'estructura anterior que tenien a ERC".

I és que Llach ha qüestionat que els republicans hagin practicat el seu vessant independentista, com a mínim, en els últims mesos després d'haver facilitat la investidura de Salvador Illa i no haver provocat unes noves eleccions.

"Quan vaig sentir el discurs de Rovira a Cantallops dient que venia a acabar la feina no vaig pensar que seria aquest desastre", ha apuntat.

Ha refusat posicionar-se sobre si l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont hauria d'assumir la presidència de Junts, tot i que ha convingut que "és possible" que calguin nous lideratges dins l'independentisme per recuperar la unitat.

INDEPENDÈNCIA

Preguntat per si veu pròxima una hipotètica Catalunya independent, ha assegurat que està "lluny", que no es pot parlar de mesos ni d'anys, tot i que no creu que calgui esperar dècades.

Per Llach, l'independentisme institucional està "desbaratat" davant un independentisme social que, a parer seu, persisteix malgrat estar emprenyat, decebut i abstencionista.

REANIMAR L'INDEPENDENTISME

Tot i que dubta que els ciutadans estiguin molestos directament amb l'ANC, creu que hi ha un desencantament general i que l'independentisme social s'ha de reanimar per obligar els partits a actuar "i no el que estan fent ara".

A més de considerar un "exercici de masturbació mental" el fet de parlar de polítiques socials sense parlar d'independència, ha cridat les forces independentistes a aprofitar la força dels seus 14 diputats al Congrés.

TRANSVERSALITAT

A més a més, ha reivindicat que l'ANC practica la transversalitat i la "generositat", i que així ho van demostrar en oferir a la resta d'entitats independentistes coorganitzar la manifestació de la Diada.

El també cantautor ha admès que, de vegades, s'ha plantejat publicar una última cançó malgrat haver-se retirat fa anys: "Després em continc perquè ja he fracassat en una cosa, a tenir la vellesa tranquil·la a la qual aspirava".