Lluís Llach (ANC) veu "desgavellat" l'independentisme institucional

BARCELONA, 12 set. (EUROPA PRESS) -

El president de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Lluís Llach, veu "desgavellat" l'independentisme institucional, el qual ha desvinculat de l'independentisme social que, a parer seu, passa per un millor moment.

"Sempre diferencio el que és l'independentisme institucional del social, per dir-ho d'alguna manera. L'institucional està desgavellat, amb alguns matisos diferencials, però desgavellat", ha sostingut en una entrevista d'aquest dijous a Catalunya Ràdio després de la celebració aquest dimecres de la Diada.

També ha defensat no haver donat xifres d'assistència de la manifestació convocada per l'ANC a la tarda per combatre el ball de xifres entre les de les entitats independentistes i les que dona la Guàrdia Urbana de Barcelona: "Volíem acabar amb aquest tipus d'exageracions d'un bàndol i de l'altre".