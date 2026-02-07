Llach (ANC) reivindica la independència com a "única solució" davant de la situació de Rodalies

LORENA SOPENA - EUROPA PRESS
BARCELONA 7 febr. (EUROPA PRESS) -
El president de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Lluís Llach, ha reivindicat la independència com a "única solució" davant de la situació de la xarxa ferroviària de Rodalies a Catalunya.
Així ho ha dit en declaracions als mitjans abans de la manifestació convocada aquest dissabte al migdia a Barcelona per l'ANC i el Consell de la República (CdRep) en la qual ha criticat que l'Estat té un "tracte colonial" amb Catalunya.
Llach s'ha mostrat satisfet per la convocatòria d'aquesta manifestació: "Vol ser un senyal definitiu que ja n'hi ha prou amb les humiliacions que l'Estat espanyol ens imposa contínuament", ha sentenciat.