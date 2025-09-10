Llach (ANC) flama a assistir a la manifestació de la Diada: "La independència és urgent i possible"

BARCELONA 10 set. (EUROPA PRESS) -
El president de l'ANC, Lluís Llach, ha cridat els catalans a assistir a les manifestacions que han organitzat aquest dijous a Barcelona, Girona i Tortosa per la Diada perquè "la independència és urgent i possible".
"Tenim més motius que mai per posar fi a l'espoli, per garantir el present i el futur de la llengua i per defensar la nació abans que ens assimilin del tot", ha destacat en un video a X recollit per Europa Press.
Després d'advertir que els catalans no es rendeixen ni accepten "aquesta normalitat imposada", ha demanat fer possible una gran mobilització tenint l'1-O com a referent.
"El rumb és clar. Recuperar la força al carrer, aconseguir la majoria política al Parlament i tornar a exercir la desobediència civil organitzada, persistent i determinada", ha resumit.
Així, ha demanat deixar de "blanquejar l'Estat espanyol" i posar fi a pactes que no es compliran i aixecar-se per avançar cap a la independència.