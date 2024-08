Llach (ANC) a ERC: "Nul·la visió de país i egocèntrics en la seva petitesa"

BARCELONA, 5 ago. (EUROPA PRESS) -

El president de l'ANC, Lluís Llach, ha criticat aquest dilluns que la direcció d'ERC hagi exigit una disculpa a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont per vincular-los a la seva possible detenció si torna per al debat d'investidura: "Nul·la visió de país i egocèntrics en la seva petitesa".

"Els estrategs d'ERC són tan petits que ara ens volen fer creure que el president en l'exili torna per fastiguejar-los", ha lamentat en una anotació en X recollit per Europa Press.

Els republicans han considerat una "ofensa" que Puigdemont els culpi de la seva possible detenció quan torni i li han exigit una disculpa.