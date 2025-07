Llach (ANC) demana la dimissió de Parlon pel dispositiu a Montserrat per a la visita del Rei

Anima els independentistes a reprovar-la al Parlament

BARCELONA, 1 jul. (EUROPA PRESS) -

El president de l'ANC, Lluís Llach, ha demanat la dimissió de la consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon, i ha animat els partits independentistes a reprovar-la al Parlament pel "maltractament" dels Mossos d'Esquadra als qui es van manifestar en contra de la presència del Rei a Montserrat dilluns de la setmana passada.

Ho ha manifestat aquest dimarts en una roda de premsa a la cambra catalana juntament amb la coordinadora de Comunicació de l'ANC, Rosa Caballero, després de reunir-se amb els grups parlamentaris de Junts, ERC i la CUP per expressar-los el seu malestar: "Les forces de la senyora Parlon van impedir els nostres drets".

"Aquest rei no és benvingut a Catalunya. És l'autor inspirador de tota la repressió desencadenada per la nostra victòria democràtica de l'1 d'octubre. Tots recordem el seu discurs amb un missatge explícit, 'a por ellos'. Doncs que aquest rei se'l quedin ells", ha destacat.

Després de criticar el dispositiu policial organitzat per Parlon, Llach ha assegurat que els agents no duien el número identificatiu, "cosa absolutament il·legal i que es repeteix contínuament", i que van encapsular els manifestants impedint qualsevol moviment durant més de tres hores, ha afegit.

TRAVETA

"Alguns dels mossos es van dedicar a fer la traveta a gent gran perquè caiguessin a terra, i quan algun company de l'ANC s'hi acostava per ajudar era oportunament colpejat", ha lamentat.

Malgrat tot, ha assegurat que van aconseguir el seu objectiu, que era que el Rei "hagués d'entrar per la porta de darrere i amagat" i demostrar així que no existeix la normalització que, a parer seu, pretenen la Corona, el Govern central i la Generalitat.

Tot i que ha agraït que els partits independentistes els hagin rebut, ha criticat l'actuació de les forces polítiques de Catalunya i de la resta d'Espanya en deixar clar que l'ANC renega "de la pràctica autonomista i de l'independentisme parlamentari tal com està plantejat avui".

"Que ningú no compti amb l'ANC per rentar la cara als polítics de Madrid ni els seus col·laboradors d'aquí, que volen governar la nació catalana com si fos una autonomia espanyola", ha advertit.

Com que no comparteixen les decisions dels partits independentistes i entenen que la confrontació entre ells no porta enlloc, Llach ha reclamat refer ponts de diàleg i de reunificació després de destacar que l'ANC intentarà ajudar en aquest objectiu.