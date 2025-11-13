Publicat 13/11/2025 13:39

Llach (ANC) crida a omplir d'estelades el partit Catalunya-Palestina del 18 de novembre

Archivo - El president de l'ACN, Lluís Llach
Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 13 nov. (EUROPA PRESS) -

El president de l'Assemblea Nacional Catalana (ACN), Lluís Llach, ha cridat a omplir de banderes estelades el partit de futbol amistós entre les seleccions de Catalunya i Palestina que es jugarà el 18 de novembre a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona.

En un vídeo de l'entitat a X recollit per Europa Press, Llach assegura que "Palestina necessita un estat, Catalunya també", i ha afegit que l'ANC sempre lluitarà per la independència de Catalunya i per això donarà suport a les seleccions catalanes.

"La lluita dels pobles és molt important per al seu alliberament i la seva realització col·lectiva. Una nació, una selecció", ha subratllat Llach, que ha cridat a omplir l'Estadi Olímpic en una jornada reivindicativa i de solidaritat amb Palestina.

Contador

Contingut patrocinat