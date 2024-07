Llach (ANC) crida la militància d'ERC a votar en contra del preacord amb el PSC

BARCELONA, 29 jul. (EUROPA PRESS) -

El president de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Lluís Llach, ha cridat la militància d'ERC a votar en contra del preacord aconseguit aquest dilluns entre republicans i socialistes per a investir president de la Generalitat al líder del PSC, Salvador Illa.

"Votar a favor d'aquest acord és enviar el vostre partit centenari a la paperera de l'independentisme. Per Catalunya, no!", ha escrit en una publicació a X recollida per Europa Press.

Aquest divendres ERC sotmetrà el preacord a votació dels seus aproximadament 8.700 militants, que validaran o no la decisió a través d'una consulta telemàtica i presencial, i el resultat de la qual serà vinculant.