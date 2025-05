Llach (ANC) creu que l'arribada d'Illa és senyal que l'independentisme ha "tocat fons"

BARCELONA 20 maig (EUROPA PRESS) -

El president de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Lluís Llach, ha afirmat que l'arribada de Salvador Illa a la presidència de la Generalitat és senyal que l'independentisme ha "tocat fons" i que, en paraules seves, s'ha de reorganitzar.

"La societat independentista està en un flux depressiu", ha dit en una entrevista d'aquest dimarts a 'Vilaweb' recollida per Europa Press, en la qual ha criticat que es faci servir l'ANC com a plataforma ja que l'entitat, segons ell, és l'única eina transversal que pot dinamitzar la gent, a parer seu, decebuda i indignada.

"Sembla que dissabte soc un submarí de Junts i dilluns, de la CUP", ha lamentat.

Preguntat per si es podrien haver evitat les tensions internes de l'entitat, ha assegurat que si el consens implicava la renúncia als principis de la majoria del secretariat nacional, és "evident que no".

En referència al rebuig de l'ANC d'afegir-se al Pacte Nacional per la Llengua, ha reafirmat la posició de l'entitat: "El pacte renta la cara a Espanya i al govern d'Illa. Aquí, no ens hi trobaran".