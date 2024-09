Llach (ANC) avisa que Illa "continuarà esmicolant" Catalunya i demana a l'independentisme no deixar-se enganyar

BARCELONA, 11 set. (EUROPA PRESS) -

El president de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Lluís Llach, ha avisat aquest dimecres que l'actual president de la Generalitat, Salvador Illa, "continuarà esmicolant" Catalunya i ha instat l'independentisme a no deixar-se enganyar.

"Només podrem ser independents si tornem a enfortir la nació. I ens l'han esmicolat, i el president que hi ha a la Generalitat, aquí a prop, podeu donar per segur que la continuarà esmicolant", ha declarat en un acte convocat per la Comissió Independentista Fossar de les Moreres i l'ANC per la Diada.

Llach ha alertat que "no és un moment de lluitar només per les banderes, perquè les banderes només serveixen quan acullen llibertats i drets socials".

"Que no ens enganyin", ha afegit, i també ha lamentat l'existència, textualment, d'una Espanya de matriu castellana que continua tractant Catalunya com una colònia.

NOHEMÍ ZAFRA

La vicepresidenta de l'ANC, Nohemí Zafra, ha cridat a "mantenir la lluita malgrat les dificultats" i a ser la resistència amb una resposta clara i contundent, ha dit.

En l'acte també hi han intervingut el president d'Estat Català, Josep Andreu; el president de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), Jordi Gaseni, i la membre del Consell de la República Maria Antònia Font, entre d'altres.

JORDI GASENI

Gaseni ha reivindicat el municipalisme com un espai de sobirania i ha reclamat "consens i acció unitària" com a única recepta per aconseguir l'objectiu de llibertat.

"Volem acabar la feina i volem un embat definitiu", ha afegit, alhora que ha avisat que, textualment, el temps corre i que no cal esperar.

JOSEP ANDREU

Andreu ha criticat l'actual Govern perquè creu que avui diu ser d'esquerres i "potser demà de dretes", i ha al·ludit al canvi de posició dels socialistes, segons ell, pel que fa a la llei d'amnistia.

A més, Font ha encoratjat a "no competir i a cooperar", i a superar la divisió, la qual cosa, al seu parer, no és impossible, i ha recordat que cal persistir fins a assolir l'objectiu de la independència.