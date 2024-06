Llach (ANC) assisteix a les protestes dels pagesos catalans de Revolta Pagesa

EL PERTÚS (FRANÇA), 3 juny (EUROPA PRESS) -

El nou president de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i cantautor, Lluís Llach, ha assistit presencialment a les protestes dels pagesos catalans de Revolta Pagesa d'aquest dilluns a la frontera amb França.

En un missatge a X aquest diumenge recollit per Europa Press, va afirmar que hi assistiria amb altres membres de l'ANC per donar "suport presencialment" a les protestes.

"Animem els nostres socis a que mostrin la seva solidaritat amb les justes reivindicacions que els motiven", ha assenyalat Llach.