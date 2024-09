Llach afirma haver "llençat la tovallola" amb els dirigents d'ERC i els insta a fer foc nou

BARCELONA, 10 set. (EUROPA PRESS) -

El president de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Lluís Llach, ha afirmat haver "llençat la tovallola" amb els dirigents d'ERC respecte a la unitat de l'independentisme i els ha instat a fer foc nou amb el partit.

"Vaig anar a rebre Marta Rovira a la frontera i vaig escoltar el seu discurs. I després del que ha passat, he llençat la tovallola sobre creure en els dirigents d'Esquerra. Amb Junqueras, perquè em va semblar des del principi que la seva estratègia era un desastre", ha opinat en una entrevista d'aquest dimarts a TV3 recollida per Europa Press.

D'aquesta manera, també ha fet referència a la filtració dels missatges sobre la reacció de la secretària general republicana quan van aparèixer els cartells difamatoris contra els germans Maragall, un "desgavell ètic" que troba espantós, en les seves paraules, per a un partit d'esquerres.

És per això que ha demanat als dirigents d'ERC "fer foc nou", ja que no veu cap altra solució per al partit i per al seu, textualment, desgavell estratègic.

En preguntar-li pel discurs que farà el president de la Generalitat, Salvador Illa, per la Diada de Catalunya, ha augurat que serà "un compendi d'absurds" ja que, a parer seu, no el veu capaç de res més.