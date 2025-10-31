Llach (ANC) acusa el Govern de fer una acció exterior "enganyosa" i desactivar l'independentisme

BARCELONA, 31 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Lluís Llach, ha acusat el govern de Salvador Illa de fer una acció exterior "enganyosa" i desactivar qualsevol iniciativa catalana que mostri el seu caràcter nacional, textualment.
Així s'ha pronunciat aquest divendres en l'acte d'obertura del simposi 'L'independentisme català en el nou context global', que s'ha celebrat a l'Ateneu Barcelonès, i que ha comptat amb la presència de les expresidentes del Parlament Laura Borràs i Carme Forcadell.
Llach ha assenyalat textualment que l'objectiu del Govern és desposseir Catalunya de tot vestigi de personalitat, i ha qualificat el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, de "col·laborador entusiasta de l'unionisme espanyolista".
"En aquests temps en els quals la foscor envolta les relacions internacionals i que el colpisme encobert de l'Estat amenaça el panorama polític català, l'ANC ha d'estar, vol estar, a la primera línia", ha defensat.
Així mateix, el president de l'entitat independentista ha apostat per fer una tasca d'oposició i confrontació, però també d'impuls de propostes.
"POLÍTICA DESNACIONALITZADORA"
Llach ha defensat que s'ha de lluitar tant contra "la política desnacionalitzadora" d'Illa com la involució que, a parer seu, amenaça el món actual.
Ha lamentat que hi ha una manca de lideratge independentista i una "anul·lació de facto" del Parlament, que han propiciat, segons ell, la desaparició de qualsevol bri d'ambició nacional quant a les relacions exteriors catalanes.
"No ens volem quedar a les trinxeres", ha subratllat, i ha defensat afrontar problemes com el populisme, l'extrema dreta i el neocolonialisme des de la contribució i la consecució d'eines polítiques, mediàtiques i de relat que reforcin la lluita per la independència, textualment.
Ha explicat que l'objectiu del simposi és "definir la posició que ha d'adoptar l'independentisme català per fer-se present amb força en un escenari internacional carregat de perills", amb l'ajuda d'experts i especialistes.