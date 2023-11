L'IWCA destaca la "feina enorme" dels cellers per reduir les seves emissions en un informe

BARCELONA, 24 nov. (EUROPA PRESS) -

L'International Wineries for Climate Action (IWCA) ha destacat la "feina enorme" que han fet els cellers l'últim any per reduir les emissions de carboni de la indústria en l''Informe Anual 2023' de l'entitat.

L'anàlisi recull "un any de dinamisme, creixement i progrés" per a l'IWCA, format per 139 cellers d'onze països, informa en un comunicat d'aquest divendres.

El president de l'organització, Miguel A. Torres, ha assegurat que l'acció col·laborativa de les empreses "porta el vi a convertir-se en un símbol de mitigació climàtica real".

Ha sostingut que l'informe brinda "una fotografia detallada de com els cellers estan adoptant pràctiques innovadores davant el canvi climàtic" i ha qualificat com una fita que es publiqui.

L'IWCA és una entitat fundada per Familia Torres i Jackson Family Wines de Califòrnia el 2019.