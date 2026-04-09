La lituana Kilo obre un nou centre creatiu global a Barcelona

BARCELONA 9 abr. (EUROPA PRESS) -
L'empresa lituana especialitzada en el desenvolupament i l'expansió de start-ups en els sectors de la salut, el benestar, la bellesa i els viatges Kilo ha obert un nou centre creatiu global a Barcelona, informa en un comunicat aquest dijous.
L'objectiu és reforçar les seves capacitats en màrqueting, big data i intel·ligència artificial en un moment de creixement accelerat.
L'empresa inverteix tant en start-ups en fase inicial com en empreses consolidades, gestiona un programa específic de cofundació i actua com una plataforma per al desenvolupament empresarial, les idees i la innovació de productes.
L'oficina de Barcelona serà el centre creatiu de Kiloverse, la plataforma interna de Kilo dedicada al desenvolupament de productes i negocis.
La companyia preveu que impulsi les seves capacitats per testar idees, accelerar la creació de prototips i definir estratègies d'entrada a nous mercats, amb l'objectiu d'enfortir el seu ecosistema global.