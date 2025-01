L'ISE i Llum BCN renoven la seva col·laboració i projectaran l'obra d'Alice Labourel

BARCELONA 14 gen. (EUROPA PRESS) -

L'Integrated Systems Europe (ISE) i el festival Llum BCN han renovat la seva col·laboració per quart any consecutiu i projectaran l'obra de la francesa Alice Labourel el 6 de febrer a la pantalla de benvinguda de l'accés sud del recinte Gran Via de Fira de Barcelona, que acollirà l'esdeveniment del 4 al 7.

Serà un "avançament exclusiu" de les instal·lacions lumíniques que hi haurà al barri del Poblenou del 7 al 9 de febrer dins el Llum BCN, informa l'ISE en un comunicat d'aquest dimarts.

L'obra de Labourel --'A Tiny Bread of Pure Life'-- és un viatge animat de quinze minuts a través de paisatges surrealistes inspirats en la naturalesa, que convida a reflexionar sobre la "petitesa" de la vida.

El director general de l'ISE, Mike Blackman, ha descrit la col·laboració entre l'ISE i Llum BCN com "una unió emocionant de creativitat i tecnologia", i ha sostingut que mostra l'encaix entre art i innovació.

"Cada instal·lació és una expressió única d'imaginació i innovació, que impulsa els límits del que l'art i la llum, amb l'ajuda de la tecnologia, poden aconseguir", explica la directora del festival lumínic, Maria Güell.