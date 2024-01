L'ISE celebra els seus 20 anys d'història amb una previsió "rècord" d'assistència el 2024

Blackman (ISE) diu que Barcelona té els elements perquè sigui la seva seu "a llarg termini"

BARCELONA, 27 gen. (EUROPA PRESS) -

El saló audiovisual Integrated Systems Europe (ISE) celebrarà al recinte Gran Via de la Fira de Barcelona entre el 30 de gener i el 2 de febrer del 2024 els seus 20 anys d'història, amb una edició que està previst que registri el "rècord" d'assistència del saló i superi els 58.107 professionals de l'any passat.

A una setmana de l'inici del congrés es van registrar uns 70.000 inscrits, una xifra un 25% superior a la de l'edició del 2019 d'Amsterdam (Països Baixos), que va ser la més gran fins al moment amb 77.000 visitants.

El director general d'ISE, Mike Blackman, en una roda de premsa, va detallar que, tot i que no tots els inscrits acaben assistint al congrés, l'objectiu és superar els 70.000 visitants.

La Xina, Espanya, Alemanya, França i Itàlia són els països que, per ordre, ja han confirmat més assistents al congrés i la presència llatinoamericana suposa el 10% del total del congrés.

L'edició d'aquest any també inclou l'European Latin American AV Summit, que vol reforçar la cooperació entre tots dos continents i preveu reunir representants governamentals i empresarials.

30% MÉS DE SUPERFÍCIE

Aquesta edició ocuparà un 30% més de superfície expositiva que l'edició del 2023, vuit pavellons del recinte firal i 82.000 metres quadrats de superfície.

Comptarà amb 1.300 expositors que es repartiran en diferents espais temàtics: comunicacions unificades, tecnologia per a la formació, residencial, smart building, multi-technology, àudio, senyalística digital, i producció i distribució de continguts.

A més, estrenarà una nova pantalla led de 193 metres quadrats a l'accés sud del recinte, que es quedarà de manera permanent i serà la pantalla led fixa més gran d'Espanya i la més gran en un centre de convencions a Europa.

BARCELONA "A LLARG TERMINI"

L'esdeveniment va néixer el 2004 a Ginebra i va aterrar a Barcelona el 2021, quan encara hi havia restriccions per la covid, per la qual cosa aquesta serà la quarta edició del congrés a la ciutat catalana i, segons Blackman, no l'última.

Pel director general, Barcelona té els elements perquè sigui la seva seu "a llarg termini" i, a més, la construcció del 'Hall Zero' de la Fira de Barcelona --prevista per al 2026-- és un incentiu més.

L'edició del 2023 del saló audiovisual va generar un impacte econòmic de 385 milions d'euros, amb l'impacte directe del congrés de 243 milions, mentre que l'indirecte va ser de 142 milions addicionals.

RESERVES HOTELERES

El Gremi d'Hotels de Barcelona ha explicat a Europa Press que les xifres d'assistència que apunten els organitzadors de l'ISE "fan preveure que a nivell hoteler se superin les xifres d'ocupació assolides en edicions anteriors".

Ha recordat que aquesta serà la primera edició de l'esdeveniment a Barcelona "que haurà tingut un any sencer previ de plena normalitat" --sense restriccions sanitàries-- per desenvolupar-se a la ciutat i ha assegurat que el turisme de negocis és vital per a Barcelona.

Segons un estudi de la Cambra de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), l'ISE és el tercer congrés amb més assistència a l'àrea de Barcelona, només per darrere d'Alimentària i el Mobile World Congress (MWC).