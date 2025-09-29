L'ISE 2026 es proposa "reescriure el manual" del sector audiovisual

BARCELONA 29 set. (EUROPA PRESS) -
L'edició 2026 d'Integrated Systems Europe (ISE) es proposa "reescriure el manual per al sector audiovisual i la comunitat dels sistemes integrats", informa en un comunicat aquest dilluns l'organització.
La trobada se celebrarà del 3 al 6 de febrer del 2026 al recinte Gran Via de Fira de Barcelona i està previst que creixi en un 5%, ocupant tota la superfície de la infraestructura.
L'organització ha explicat que, a falta de quatre mesos per a l'esdeveniment, ja compta amb 1.400 exhibidors confirmats, dels quals 184 seran presents al saló per primera vegada.
L'edició d'aquest any comptarà com a novetat amb el Cybersecurity Summit, que se celebrarà el 5 de febrer i que se centrarà en els riscos digitals.
D'altra banda, l'organització de l'esdeveniment ha explicat que "reconeix la importància" que l'obertura del Hall Zero sigui segura, per la qual cosa ha defensat la visió i escala del projecte malgrat el retard en la construcció, que acabarà el 2028.