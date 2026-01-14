L'ISE 2026 ocuparà 101.000 m2 (+9,7%) i preveu més expositors i assistents

L'edició 2025 va tenir un impacte econòmic de 520 milions
BARCELONA, 14 gen. (EUROPA PRESS) -
El director general de l'Integrated Systems Europe (ISE), Mike Blackman, ha explicat que l'edició 2026 d'aquesta fira del sector audiovisual, que se celebrarà del 3 al 6 de febrer al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, ocuparà 101.000 m2 --un 9,7% més que el 2025- i preveu acollir més expositors i assistents.
Ho ha dit aquest dimecres en una roda de premsa per presentar la nova edició, en la qual ha puntualitzat que la del 2025 va generar un impacte econòmic de 520 milions d'euros (+11%) i que el recent increment de superfície expositiva respon a un aprofitament de l'Accés Est, l'espai del qual per als registres se situarà en una zona exterior perquè l'interior també es pugui utilitzar.
"L'edició 2025 va ser un rècord, molta gent en va sortir satisfeta i la nostra indústria creix, especialment des de la part corporativa i no només des d'Espanya, sinó també Europa i el món", ha destacat.
"OPTIMISTA" DE CARA A L'EDICIÓ 2026
Prova d'això és que es mostra "optimista" a l'hora de superar els 85.351 assistents de l'edició anterior, amb un volum d'inscripcions que ja supera en més d'un 7% les registrades fa un any, i també estima sobrepassar els 1.700 expositors (+6,5%).
Per volum de registres, els principals mercats són Espanya, la Xina, el Regne Unit, la regió DACH (Alemanya, Àustria i Suïssa), el Benelux (Bèlgica, Països Baixos i Luxemburg), França i els Estats Units, mentre que l'Amèrica Llatina manté un "fort ritme de creixement", amb un augment interanual del 7% en registres.
Dues de les grans novetats d'aquesta edició són Spark, un nou esdeveniment dedicat a les indústries creatives que se celebrarà del 3 al 6 de febrer i que comptarà amb una experiència en col·laboració amb Tomorrowland, i el CyberSecurity Summit, que veurà la llum el dijous 5 de febrer per abordar els reptes de ciberseguretat als quals s'enfronta el sector audiovisual i la integració de sistemes.
UN SECTOR EN FASE D'EXPANSIÓ
Les bones previsions de l'ISE coincideixen amb una etapa en la qual, segons Blackman, el sector està en fase de creixement per factors com la irrupció de solucions amb intel·ligència artificial (IA) i l'interès de les companyies en aquest camp.
"Només cal anar al passeig de Gràcia i veure quants negocis fan servir solucions audiovisuals als aparadors. La nostra indústria toca moltes innovacions que promouen el creixement", ha apuntat.
BARCELONA
Sobre la importància de Barcelona com a amfitriona de l'ISE, Blackman ha destacat que la capital catalana és "una ciutat vibrant, dinàmica i coneguda per la seva riquesa cultural", alhora que ha qualificat Catalunya com un dels principals hubs d'innovació audiovisual a Europa, en les seves paraules.
"L'ISE va tenir un impacte econòmic de 386 milions d'euros el 2023, de 468 milions el 2024 (+21%) i de 520 milions el 2025 (+11%)", ha subratllat el director general de l'ISE, qui ha posat en valor els efectes indirectes que l'esdeveniment genera als hotels, restaurants i economia local.