L'ISE 2026 crea la vertical Spark per unir creativitat i tecnologia

BARCELONA 13 nov. (EUROA PRESS) -
L'edició 2026 d'Integrated Systems Europe (ISE) acollirà la primera edició de Spark, una vertical dedicada a unir creativitat i tecnologia, informa l'organització aquest dijous.
La trobada se celebrarà del 3 al 6 de febrer al recinte Gran Via de Fira de Barcelona i Spark serà un "hub per a professionals creatius, experts en tecnologia i responsables" per compartir idees i explorar, textualment, el futur de la creativitat.
L'organització ha explicat que Spark està dissenyat per "inspirar l'actual i les futures generacions de talent creatiu".
El director general d'ISE, Mike Blackman, ha explicat que Spark "connecta les ments més brillants en creativitat i tecnologia" per impulsar noves idees i redefinir el que és possible.
Spark es dividirà en quatre verticals: Broadcast, Live Events, Gaming i Màrqueting&Desing.