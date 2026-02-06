L'ISE 2026 bat un nou rècord d'assistència amb 92.170 visitants (+8%)

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 6 (EUROPA PRESS)
El director general d'Integrated Systems Europe (ISE), Mike Blackman, ha celebrat aquest divendres haver batut un nou rècord d'assistència en l'Integrated Systems Europe (ISE) amb 92.170 visitants, un 8% més que en l'edició anterior (quan hi va haver més de 85.000 assistents i un impacte econòmic de 520 milions d'euros).
Ho ha dit en la roda de premsa de clausura de l'edició 2026 de l'esdeveniment, després de quatre jornades al recinte Gran Via de Fira de Barcelona a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) que han comptat amb 101.000 m2 de superfície expositiva, i centrada en l'impacte de la IA i els reptes en matèria de ciberseguretat.
"ISE 2026 va rebre 92.170 assistents únics, convertint-se en l'edició amb més afluència en la història de la fira. Això subratlla la forta demanda global per ISE i el gran impuls que viu el nostre sector", ha destacat Blackman.