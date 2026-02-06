L'ISE 2026 bat un nou rècord d'assistència amb 92.170 visitants (+8%)

Blackman considera Barcelona, Catalunya i Espanya peces "centrals" per a l'èxit de l'ISE
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 6 (EUROPA PRESS)
El director general d'Integrated Systems Europe (ISE), Mike Blackman, ha celebrat aquest divendres haver batut un nou rècord d'assistència en el saló de l'audiovisual amb 92.170 visitants, un 8% més que en l'edició anterior (quan hi va haver més de 85.000 assistents i un impacte econòmic de 520 milions d'euros).
Ho ha dit en la roda de premsa de clausura de l'edició 2026 de l'esdeveniment, després de quatre jornades al recinte Gran Via de Fira de Barcelona a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) que ha comptat amb 101.000 m2 de superfície expositiva, i ha estat centrada en l'impacte de la IA i els reptes en matèria de ciberseguretat.
"L'ISE 2026 ha rebut 92.170 assistents únics, esdevenint l'edició amb més afluència en la història de la fira. Això subratlla la forta demanda global per l'ISE i el gran impuls que viu el nostre sector", ha destacat Blackman.
XIFRES RÈCORD I CREIXEMENT
L'esdeveniment no només ha batut el rècord d'assistència total, sinó que dimecres va registrar la jornada més concorreguda amb més de 64.000 visitants en un dia, una xifra propera a l'assistència total de tota l'edició 2019 a Amsterdam.
En el balanç global dels quatre dies, l'ISE 2026 ha generat 120.914 registres i més de 212.000 visites totals.
"Aquestes xifres són més que creixement: representen una indústria que avança amb confiança i un espai on les idees es comparteixen a escala global", ha destacat Blackman.
'SPARK': APOSTA PER LA CREATIVITAT
Una de les grans novetats d'aquest any ha estat el llançament de 'Spark', una proposta dissenyada per connectar les indústries creatives amb la tecnologia.
Segons Blackman, l'acollida d'aquesta iniciativa demostra un "desig real per la col·laboració interdisciplinària" i basteix les bases per explorar el futur de les experiències d'audiència tant en espais físics com digitals.
BARCELONA I LLATINOAMÈRICA
Blackman ha subratllat que l'aliança amb Barcelona, Catalunya i Espanya continua sent "central" per a l'èxit de l'ISE.
Ha destacat el paper de la ciutat com a hub tecnològic global i el creixent rol de la fira com a nexe amb Llatinoamèrica, reforçat per la visita de delegacions governamentals i personalitats de la regió en l'European Latin American AV Forum (ELAF).
En aquesta edició també s'ha formalitzat el compromís social de la indústria amb la posada en marxa d'una fundació privada en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya per preservar el seu llegat a la ciutat.
PRESÈNCIA CATALANA "RÈCORD"
En aquesta edició hi han estat presents 89 empreses catalanes, moltes de les quals sota el paraigua del Clúster Audiovisual de Catalunya, que ha destacat que han tingut moltes oportunitats de vendes al llarg dels quatre dies.
Aquest volum ha convertit el territori en el sisè més representat del saló, per darrere la Xina, Alemanya, els Estats Units, el Regne Unit i els Països Baixos.
EL "REPTE DE LES BARBES"
En un to més distès, Blackman ha revelat una aposta interna entre directius del sector en anticipar una nova edició rècord.
"Vam prometre que, si arribàvem als 100.000 assistents, ens afaitaríem la barba, així que el repte es posposa per a l'any vinent", ha fet broma.