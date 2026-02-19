L'Irta obre una nova seu a la Seu d'Urgell (Lleida) per reforçar l'R+D al Pirineu

LLEIDA 19 febr. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig; l'alcalde de la Seu d'Urgell (Lleida), Joan Barrera, i el director general de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (Irta), Josep Usall, han presentat aquest dijous la nova seu de l'organisme a la ciutat, amb la finalitat de reforçar l'R+D al Pirineu.
En un comunicat, la Conselleria ha explicat que la presentació ha servit per mostrar un projecte "pensat per reforçar la presència de la recerca i la innovació a les comarques de muntanya".
Ha afegit que amb aquesta nova seu, "fa una aposta estratègica per apropar la ciència" als Pirineus i treballar juntament amb ramaders, agricultors, gestors forestals, empreses i institucions del territori.
"L'objectiu és transformar el coneixement en progrés econòmic, ambiental i social per a les persones que viuen i treballen" a la zona, ha dit el Departament.
El nou centre té l'objectiu de donar resposta als reptes de les zones de muntanya, com la resiliència de l'activitat agropecuària, la suficiència alimentària, el relleu generacional i la bioeconomía agroforestal.