L'IRB sosté que la PPA detectada en senglars no coincideix amb les mostres de l'Irta-CReSA

Gabaldón (IRB) espera que els resultats del Ministeri i europeus "siguin els mateixos"
BARCELONA, 30 des. (EUROPA PRESS) -
El professor d'investigació ICREA afiliat a l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona (IRB) i al Barcelona Supercomputing Center (BSC) Toni Gabaldón ha explicat que la seqüenciació del brot de pesta porcina africana (PPA) detectada a Catalunya no coincideix amb la de les mostres amb les quals treballa l'Irta-CReSA.
Ho ha dit aquest dimarts en una reunió informativa amb la secretària general del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Cristina Massot, l'endemà de conèixer-se 2 nous positius per PPA a Catalunya que augmenten la xifra total a 29, tots en el primer radi de 6 quilòmetres a l'entorn de Collserola (Barcelona).
"En cap cas hem trobat una coincidència entre el virus del brot i les mostres analitzades en el laboratori", ha subratllat Gabaldón.
17 MOSTRES ANALITZADES
Massot ha especificat que l'IRB ha analitzat 19 mostres de l'Irta-CReSA, de les quals ja n'ha seqüenciat 17, i 800 seqüències de brots de PPA de tot el món, inclosos els més recents a Europa, i ha determinat que "en cap cas" coincideixen amb el brot detectat a Catalunya, que correspondria a un nou tipus de virus: el subtipus 29.
Respecte a les 2 mostres que queden pendents d'analitzar, ha sostingut que corresponen a mostres congelades fa més de 5 anys, i que la possibilitat que un brot pugui sortir d'elles és "remota".
Així mateix, ha posat l'accent en què el resultat de la seqüenciació de l'IRB "en cap cas és concloent" i ha recordat que farà falta que ho confirmin els estudis elaborats pel Ministeri i pel laboratori europeu de referència.
RESULTATS DEL MINISTERI I D'EUROPA
El passat 22 de desembre, el conseller Òscar Ordeig va revelar que l'auditoria realitzada per un comitè auditor creat per la Generalitat "dona validesa a les instal·lacions, protocols i forma de treballar" de l'Irta-CReSA, un resultat que va de la mà amb l'anàlisi de l'IRB, a l'espera del que determinin els estudis del Ministeri i de la Comissió Europea.
"Espero els mateixos resultats, però cal esperar als resultats del Ministeri o del laboratori que Brussel·les considera de referència, encara que seria una gran sorpresa que fossin diferents", ha apuntat Gabaldón.