Liquats Vegetals xifra la seva facturació en més de 90 milions el 2023, un 7% més

BARCELONA, 1 oct. (EUROPA PRESS) -

La companyia fabricant de begudes vegetals Liquats Vegetals va facturar 90,9 milions d'euros el 2023, un 7% més que l'any anterior, informa en un comunicat d'aquest dimarts.

Ha xifrat la seva quota de mercat en un 14,6% per la "posició líder" de la marca YoSoy, i la d'Almendrola, i ha destacat la seva estratègia de negoci dual en treballar tant la marca pròpia com la fabricació per a tercers, dos segments en els quals ha dit que ha crescut.

La directora general de la companyia, Laura Erra, ha augurat que continuaran creixent pel "potencial" de la categoria plant-based i la voluntat que veu en el consumidor de tenir una alimentació més conscient.

L'empresa ha destacat el pes del mercat nacional, que representa més del 25% de la seva facturació, en el qual ha destacat les "tendències de consum dels productes baristes i sense sucre".

A nivell internacional, són presents "a més de 50 països" amb la marca Natrue i com a 'partner' de fabricació d'altres marques.