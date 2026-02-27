L'IPC es va mantenir estable al febrer en el 2,3%, però la inflació subjacent escala al 2,7%

Eduardo Parra - Europa Press - Arxiu
MADRID, 27 febr. (EUROPA PRESS) -
L'Índex de Preus de Consum (IPC) va mantenir la seva taxa interanual en el 2,3% al febrer, segons les dades avançades aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
L'organisme estadístic ha explicat que en aquest comportament ha afectat a la baixa el descens dels preus de l'electricitat, que van pujar al febrer del 2025, i a l'alça, els combustibles i lubrificants per a vehicles personals, restaurants i serveis d'allotjament i aliments i begudes no alcohòliques, els preus de les quals van augmentar més que al febrer del 2025.
Amb el manteniment de l'IPC interanual al febrer, es posa fi a tres mesos consecutius de baixades.
El Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa ha destacat que Espanya "segueix en la senda de control de preus" marcada per l'objectiu del Banc Central Europeu (BCE) d'un creixement proper al 2%. "I aquesta moderació afavoreix que els salaris augmentin per sobre de la inflació, permetent a les famílies guanyar poder adquisitiu", ha afegit.
LA SUBJACENT PUJA Al 2,7%
L'INE incorpora en l'avanç de dades de l'IPC una estimació de la inflació subjacent (sense aliments no elaborats ni productes energètics), que al febrer va escalar una dècima, fins al 2,7%, després de tres mesos consecutius en el 2,6%.
De confirmar-se aquesta taxa del 2,7%, la inflació subjacent aconseguiria el seu valor més alt des d'agost del 2024, quan també va ser del 2,7%.