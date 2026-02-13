L'IPC es redueix fins al 2% al gener a Catalunya

És la sisena comunitat on menys han pujat els preus
L'índex de preus al consum (IPC) a Catalunya es va reduir fins al 2% al gener respecte a un any abans, mig punt menys que al desembre (2,5%), segons dades d'aquest divendres de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
En el conjunt d'Espanya, l'IPC interanual es va situar en el 2,3%, sis dècimes menys que en el mes anterior (2,9%), mentre que la taxa anual de la inflació subjacent es va mantenir en el 2,6%.
La taxa catalana es va situar per sota de la mitjana d'Espanya, que per dalt va estar liderada per Madrid (+3%), Ceuta (+2,9%) i Cantàbria i la Comunitat Valenciana (+2,5%), mentre que a La Rioja, Múrcia, Galícia i Castella-la Manxa (+1,9%) va ser on menys van pujar els preus.
Els preus que més van pujar al gener a Catalunya respecte al mateix mes d'un any abans van ser assegurances i serveis financers (+5,9%), begudes alcohòliques i tabac (+4,5%), restaurants i allotjaments (+3,7%), cura personal i altres (+3,1%), serveis d'educació (+3%) i aliments i begudes no alcohòliques (+2,6%).
Van créixer en menys mesura els preus d'activitats recreatives i esport (+2,3%), habitatge (+1,8%), sanitat (+1,5%), mobles i articles de la llar (+0,6%) i informació i comunicacions (+0,3%), i van baixar els de transport (-0,6%) i vestit i calçat (-0,7%).
PER PROVÍNCIES
Per províncies, la variació interanual de l'IPC al gener es va situar en el 2,1% a Tarragona, el 2% a Barcelona i Girona i l'1,6% a Lleida.
Respecte al mes anterior, els preus van baixar un 0,5% a Lleida, un 0,4% a Barcelona, un 0,3% a Girona i un 0,2% a Lleida.