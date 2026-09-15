L'IPC puja fins al 4% a l'agost a Catalunya

BARCELONA 15 set. (EUROPA PRESS) -
L'índex de preus al consum (IPC) a Catalunya va pujar fins al 4% a l'agost respecte a un any abans, cinc dècimes per sobre la dada del juliol (3,5%), segons dades d'aquest dimarts de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
En el conjunt d'Espanya, l'IPC interanual es va situar en el 4,3%, 7 dècimes més que el mes anterior, mentre que la taxa anual de la inflació subjacent va disminuir una dècima, fins al 2,9%, respecte al setè mes de l'any.
La taxa catalana es va situar per sota de la mitjana d'Espanya, que per dalt va estar liderada per Cantàbria (+5,1%), Galícia (+4,8%) i Castella i Lleó, Castella-la Manxa i Madrid (+4,7%), mentre que a les Canàries (+3,8%) i La Rioja i Astúries (+3,9%) va ser on menys van pujar els preus.
Els preus que més van pujar al juny a Catalunya respecte al mateix mes d'un any abans van ser transport (+8,2%), restaurants i allotjament (+6,5%), lleure (+5,1%), habitatge (+4,3%), assegurances i serveis financers (+4%) i informació i comunicacions (+3,8%).
Van créixer en menys mesura els preus de cura personal i altres (+3,1%), begudes alcohòliques i tabac (+1,8%), llar (+1%), sanitat (+0,9%), aliments i begudes no alcohòliques (+0,7%) i educació (+0,1%), mentre que van baixar els de vestit i calçat (-13,5%).
PER PROVÍNCIES
Per províncies, la variació interanual de l'IPC a l'agost es va situar en el 4,8% a Girona, el 4,4% a Tarragona, el 4,2% a Lleida i el 3,8% a Barcelona.
Respecte al mes anterior, els preus van pujar un 0,9% a Tarragona i Lleida, un 0,8% a Girona i un 0,5% a Barcelona.