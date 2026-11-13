L'IPC puja fins al 4,8% a l'octubre a Catalunya

BARCELONA 13 nov. (EUROPA PRESS) -
L'índex de preus al consum (IPC) a Catalunya va pujar fins al 4,8% a l'octubre respecte a un any abans, tres dècimes per sobre la dada del setembre (4,5%), segons dades d'aquest divendres de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
En el conjunt d'Espanya, l'IPC interanual es va situar en el 4,9%, el mateix que en el mes anterior, mentre que la taxa anual de la inflació subjacent es va mantenir en el 3,1%, respecte al vuitè mes de l'any.
La taxa catalana es va situar per sota la mitjana d'Espanya, que per dalt va estar liderada per Castella-la Manxa, Galícia i Castella i Lleó (+5,3%) i Cantàbria i Múrcia (+5,2%).
Els preus que més van pujar al juny a Catalunya respecte al mateix mes d'un any abans van ser transport (+8,6%), habitatge (6,6%), restaurants i allotjament (+5,9%), informació i comunicacions (+5%), assegurances i serveis financers (+4,2%), i cura personal i altres (+3,3%).
Van créixer en menys mesura els preus d'aliments i begudes no alcohòliques (2,4%), educació (2,4%), begudes alcohòliques i treball (2,2%), lleure, esport i cultura (+1,6%) i llar (1,3%), mentre que van baixar els de vestit i calçat (-2,6%).
PER PROVÍNCIES
Per províncies, la variació interanual de l'IPC a l'octubre es va situar en el 5,7% a Girona, el 5,6% a Lleida, el 4,9% a Tarragona i el 4,7% a Barcelona.
Respecte al mes anterior, els preus van pujar un 0,9% a Lleida, un 0,8% a Barcelona, i un 0,5% a Tarragona i Girona.