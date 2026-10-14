L'IPC puja fins al 4,5% al setembre a Catalunya

BARCELONA 14 oct. (EUROPA PRESS) -
L'índex de preus al consum (IPC) a Catalunya va pujar fins al 4,5% al setembre respecte al d'un any abans, cinc dècimes per sobre de l'agost (4%), segons dades d'aquest dimecres de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
En el conjunt d'Espanya, l'IPC interanual es va situar en el 4,9%, sis dècimes més que el mes anterior, mentre que la taxa anual de la inflació subjacent va augmentar dues dècimes, fins al 3,1%, respecte al vuitè mes de l'any.
La taxa catalana es va situar per sota la mitjana d'Espanya, que pel capdamunt va estar liderada per Castella-la Manxa i Galícia (+5,5%) i Cantàbria i Castella i Lleó (+5,4%).
Els preus que més van pujar al juny a Catalunya respecte al mateix mes d'un any abans van ser transport (+8,1%), restaurants i allotjament (+6,3%), habitatge (+5,3%), assegurances i serveis financers (+4,1%), informació i comunicacions (+3,8%) i cura personal i altres (+3%).
Van augmentar en menys mesura els preus de begudes alcohòliques i tabac (+2,4%), lleure, esport i cultura (+2,1%), llar (+1,2%), aliments i begudes no alcohòliques (+1,1%), sanitat (+1%) i educació (+0,5%), mentre que van disminuir els de vestit i calçat (-10,3%).
PER PROVÍNCIES
Per províncies, la variació interanual de l'IPC a l'agost es va situar en el 5,5% a Girona, el 5,1% a Lleida, el 5% a Tarragona i el 4,3% a Barcelona.
En relació amb el mes anterior, els preus van pujar un 0,4% a Lleida, un 0,3% a Girona i un 0,1% a Tarragona, i es van mantenir estables a Barcelona.