L'IPC puja fins al 3,5% al juliol a Catalunya

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 13 ago. (EUROPA PRESS) -
L'Índex de Preus de Consum (IPC) a Catalunya va pujar fins al 3,5% al juliol respecte a un any abans, tres dècimes per sobre respecte al juny (3,2%), segons dades d'aquest dijous de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
En el conjunt d'Espanya, l'IPC interanual es va situar al 3,6%, quatre dècimes més que en el mes anterior, mentre que la taxa anual de la inflació subjacent va incrementar una dècima, fins al 3%, respecte al sisè mes de l'any.
La taxa catalana es va situar una dècima per sota de la mitjana d'Espanya, que per a dalt va estar liderada per Cantàbria (+4,3%), Galícia (+4,1%), Balears (+3,9%), Madrid (+3,9%) i Castella i Lleó (+3,8%), mentre que a Ceuta (+2,7%) i Extremadura (+3%) va ser on menys van pujar els preus.
Els preus que més van pujar al juny a Catalunya respecte al mateix mes d'un any abans van ser restaurants i allotjament (5,2%), transport (5,1%), habitatge (5%), assegurances i serveis financers (3,9%) i cura personal i altres (+3,9%).
Van créixer en menor mesura els preus de sanitat (1,2%), mobles i articles de la llar (1,5%), i aliments i begudes no alcohòliques (+3,1%), i van baixar en vestit i calçat (-1,7%).
PER PROVÍNCIES
Per províncies, la variació interanual de l'IPC al juliol es va situar en el 3,4% a Girona, el 3,1% a Tarragona, el 2,8% a Lleida i el 2,7% a Barcelona
Respecte al mes anterior, els preus van pujar un 0,5% a Girona, un 0,3% a Tarragona, un 0,2% a Barcelona i un 0,1% a Lleida.