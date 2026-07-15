L'IPC puja fins al 3,2% al juny a Catalunya

BARCELONA 15 jul. (EUROPA PRESS) -
L'índex de preus al consum (IPC) a Catalunya va pujar fins al 3,2% al juny respecte a un any abans, una dècima per sobre respecte al maig (3,1%), segons dades d'aquest dimecres de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
En el conjunt d'Espanya, l'IPC interanual es va situar en el 3,2%, de la mateixa manera que el mes anterior, mentre que la taxa anual de la inflació subjacent va disminuir una dècima, fins al 2,9%, respecte al cinquè mes de l'any.
La taxa catalana es va situar al mateix nivell que la mitjana d'Espanya, que per dalt va estar liderada per Madrid (+3,8%), Cantàbria (+3,5%), les Balears (+3,4%), les Canàries (+3,4%) i Galícia (+3,3%), mentre que a Extremadura (+2,4%) i Ceuta (+2,6%) va ser on menys van pujar els preus.
Els preus que més van pujar al juny a Catalunya respecte al mateix mes d'un any abans van ser restaurants i allotjament (5,4%), transport (4,1%), habitatge (4%), assegurances i serveis financers (3,8%) i cura personal i altres (+3,6%).
Van créixer en menys mesura els preus de mobles i articles de la llar (1,7%), sanitat (1,6%), i informació i comunicacions (+0,7%), i van baixar en vestit i calçat (-0,7%).
PER PROVÍNCIES
Per províncies, la variació interanual de l'IPC al juny es va situar en el 3,3% a Girona, el 3,3% a Tarragona, el 3,1% a Lleida i en el 3,1% a Barcelona.
Respecte al mes anterior, els preus van pujar un 0,9% a Tarragona, un 0,8% a Barcelona, un 0,6% a Girona i un 0,5% a Lleida.